США развертывают дополнительные системы THAAD и Patriot на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США направляют больше систем противоракетной обороны на Ближний Восток и размещают дополнительные войска для подготовки к развертыванию в ответ на эскалацию в регионе в последние дни.

Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин в субботу, пишет "Европейская правда".

"После детального обсуждения с президентом Байденом недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил в регионе Ближнего Востока я сегодня распорядился принять ряд дополнительных шагов для дальнейшего укрепления позиции Министерства обороны в регионе", – отметил Остин.

Эти шаги, по его словам, усилят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут в защите Израиля.

"Я... активизировал развертывание батареи комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет (THAAD) и дополнительных батальонов Patriot в местах дислокации по всему региону с целью усиления защиты американских войск", – отметил Остин.

Системы THAAD и Patriots являются системами противовоздушной обороны, предназначенными для сбивания баллистических ракет короткой, средней и средней длины.

Остин также отдал дополнительное количество приказов о готовности к развертыванию войск в рамках взвешенного планирования на случай чрезвычайных ситуаций с целью повышения их готовности и способности к быстрому реагированию в случае необходимости.

Кроме того, глава Пентагона напомнил, что распорядился отправить в восточную часть Средиземного моря еще одну ударную группу во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр".

"Эта авианосная ударная группа дополняет авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", которая сейчас действует в восточной части Средиземного моря. Она еще больше усилит наши силы и укрепит наши возможности и способность реагировать на разнообразные непредвиденные обстоятельства", – добавил Остин.

С начала конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС в Газе произошел всплеск нападений на войска США в Ираке и Сирии.

На прошлой неделе военный корабль США сбил более десятка беспилотников и четыре крылатые ракеты, выпущенные поддерживаемыми Ираном хуситами из Йемена.

Напомним, Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился в Конгресс США с запросом на почти $105 миллиардов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США.

19 октября президент США Джо Байден в прайм-тайм – в 20:00 по Вашингтону – обратился к нации со специальной речью, в которой объяснял, почему поддержка Украины и Израиля важна для национальной безопасности США.