Прем’єр Чехії підтримав президентку Єврокомісії, яку критикують за "надто проізраїльську" позицію

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заступився за президентку Єврокомісії після хвилі критики за її "надто проізраїльську" позицію після останніх подій на Близькому Сході.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Після відкритого листа від сотень співробітників європейських структур з критикою позиції Урсули фон дер Ляєн прем’єр Чехії Петр Фіала запостив твіт на її підтримку.

"Ізраїль має повне право захищатися після варварських терактів ХАМАС. Підтримка Ізраїлю у цій ситуації – єдина можлива і коректна позиція", – відреагував Фіала.

Він також назвав неприйнятною підтримку "терористичних організацій, які використовують цивільних як людський щит".

"Чехія – на боці Ізраїлю, і я радий, що Урсула фон дер Ляєн – також. Пані президент має нашу повну підтримку у цьому питанні", – заявив він.

Видання зазначає, що Фіала також є прихильником перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалиму.

Прем’єр Чехії Ян Ліпавський став першим європейським міністром з тих, які приїхали до Ізраїлю після жовтневої ескалації.

Нагадаємо, майже 800 співробітників структур Європейського Союзу підписали відкритого листа, в якому висловили розчарування позицією голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стосовно ескалації на Близькому Сході.

За даними Euractiv, серед європейських держав заяви фон дер Ляєн найбільше "нервують" Францію, де проживає велика мусульманська громада і через те у явній підтримці Ізраїлю вбачають ризики.

Критика фон дер Ляєн була помітна під час останнього віртуального саміту лідерів ЄС щодо Близького Сходу, на якому більшість держав-членів скаржилися на нескоординовану позицію голови комісії.

