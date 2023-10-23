Премьер Чехии поддержал президента Еврокомиссии на фоне критики за произраильскую позицию

Премьер-министр Чехии Петр Фиала вступился за президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после волны критики за ее "слишком произраильскую" позицию после последних событий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

После открытого письма от сотен сотрудников европейских структур с критикой позиции Урсулы фон дер Ляйен премьер Чехии Петр Фиала запостил твит в ее поддержку.

"Израиль имеет полное право защищаться после варварских терактов ХАМАС. Поддержка Израиля в этой ситуации – единственно возможная и корректная позиция", – отреагировал Фиала.

Он также назвал неприемлемой поддержку "террористических организаций, которые используют гражданских как человеческий щит".

"Чехия – на стороне Израиля, и я рад, что Урсула фон дер Ляйен – также. Госпожа президент имеет нашу полную поддержку в этом вопросе", – заявил он.

Издание отмечает, что Фиала также является сторонником переноса посольства в Израиле в Иерусалим.

Премьер Чехии Ян Липавский стал первым европейским министром из тех, которые приехали в Израиль после октябрьской эскалации.

Напомним, почти 800 сотрудников структур Европейского Союза подписали открытое письмо, в котором выразили разочарование позицией председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно эскалации на Ближнем Востоке.

По данным Euractiv, среди европейских государств заявления фон дер Ляйен больше всего "нервируют" Францию, где проживает большая мусульманская община и поэтому в явной поддержке Израиля там видят риски.

Критика фон дер Ляйен была заметна во время последнего виртуального саммита лидеров ЕС по Ближнему Востоку, на котором большинство государств-членов жаловались на нескоординированную позицию председателя комиссии.

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