В Стокгольме на фоне борьбы бандитских группировок произошел сильный взрыв в квартире

В Стокгольме утром в понедельник произошел сильный взрыв в многоквартирном доме, полиция предварительно рассматривает его как очередной инцидент в рамках выяснения отношений между конкурирующими бандитскими группировками.

Об этом сообщает Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел в доме в стокгольмском районе Дален. Местные жители говорят, что громкий звук разбудил всех в квартале. Взрывной волной в квартире вынесло окно и часть перил и обшивки балкона, пробило дыру в двери.

Stefan Jerrevång/TT

Представитель полиции сообщил, что взрыв считают подготовленным против кого-то внутри квартиры. Детонация скорее всего произошла на балконе или в прихожей.

Внутри жилья никого не было, жители соседних квартир не пострадали. Полиция разыскивает возможных причастных к преступлению, район происшествия оцепили.

"Пока нам известно немного, но мы рассматриваем этот инцидент как составляющую волны насилия, с которой мы имели дело в последнее время... Мы только начали опрашивать людей. Есть очень много свидетелей и тех, кто звонили сами, но мы хотим собрать больше информации", – добавил спикер.

Как сообщалось, премьер Швеции Ульф Кристерссон собрал в октябре заседание Совета нацбезопасности для обсуждения, как реагировать на все большие проблемы в стране из-за деятельности организованных преступных групп.

Перед этим в сентябре произошли взрывы в жилых районах городов Хассельби и Линчепинг. Всего с начала года в Швеции было уже более 120 таких случаев.