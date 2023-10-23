Глава МЗС Фінляндії: наша увага не зміщується з України

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен запевнила, що Україна буде однією з ключових тем обговорення міністрів ЄС, попри те, що топ-темою є ситуація в Ізраїлі і секторі Гази.

Про це вона сказала по прибутті на зустріч глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда".

Валтонен зазначила, що Україна буде важливою темою обговорення Ради ЄС.

"Наш фокус уваги зовсім не зміщується, попри ситуацію на Близькому Сході. Ми очікуємо посилення підтримки України, зокрема, що стосується пакета на 20 млрд євро у Європейському фонді миру для України. Також потрібно дати (Україні) сильні безпекові зобов’язання, і сигнал щодо її європейського майбутнього", – деталізувала вона.

Водночас, за інформацією ЗМІ, переговори щодо створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні затягуються, й у Євросоюзі не очікують узгодження рішення до початку перегляду багаторічного бюджету ЄС на саміті у грудні.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок перед зустріччю заявила, що у ЄС лише посилили увагу до України після ескалації на Близькому Сході.