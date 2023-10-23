Глава МИД Финляндии: наш фокус внимания не смещается с Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заверила, что Украина будет одной из ключевых тем обсуждения министров ЕС, несмотря на то, что топ-темой является ситуация в Израиле и секторе Газа.

Об этом она сказала по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает "Европейская правда".

Валтонен отметила, что Украина будет важной темой обсуждения Совета ЕС.

"Наш фокус внимания совсем не смещается, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. Мы ожидаем усиления поддержки Украины, в частности, что касается пакета на 20 млрд евро в Европейском фонде мира для Украины. Также нужно дать (Украине) сильные обязательства по безопасности, и сигнал относительно ее европейского будущего", – детализировала она.

В то же время, по информации СМИ, переговоры о создании спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине затягиваются, и в Евросоюзе не ожидают согласования решения до начала пересмотра многолетнего бюджета ЕС на саммите в декабре.

Глава МИД Германии Анналена Бербок перед встречей заявила, что в ЕС только усилили внимание к Украине после эскалации на Ближнем Востоке.