У Бельгії назвали нового міністра юстиції після відставки його попередника через теракт

Новим міністром юстиції Бельгії стане Поль Ван Тігхельт після того, як його попередник Вінсент Ван Квікенборн оголосив про відставку як визнання політичної відповідальності за те, що держоргани не запобігли ісламістському теракту у Брюсселі.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Король Бельгії прийняв нового міністра для офіційного призначення на посаду ввечері у неділю, за присутності прем’єра Александра де Кроо.

До цього призначення Поль Ван Тігхельт чотири роки очолював Координаційний центр аналізу загроз, а також був заступником апарату Мін’юсту.

Нагадаємо, попередній міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн у п’ятницю оголосив про рішення йти у відставку після того, як з’ясувалося, що Мін’юст не забезпечив депортацію громадянина Тунісу з відхиленою заявкою на притулок, який врешті скоїв теракт у Брюсселі.

Стрілянина, яка виявилась ісламістським терактом, сталась увечері 16 жовтня. З'ясувалося, що нападник вигукував "Аллах акбар" і був симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами.



Згодом стало відомо, що чоловік втік з в’язниці в рідному Тунісі, а файл про його екстрадицію "загубився".