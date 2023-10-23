В Бельгии назвали нового министра юстиции после отставки его предшественника из-за теракта

Новым министром юстиции Бельгии станет Поль Ван Тигхельт после того, как его предшественник Винсент Ван Квикенборн объявил об отставке в признание политической ответственности за то, что госорганы не предотвратили исламистский теракт в Брюсселе.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Король Бельгии принял нового министра для официального назначения на должность вечером в воскресенье, в присутствии премьера Александра де Кроо.

До этого назначения Поль Ван Тигхельт четыре года возглавлял Координационный центр анализа угроз, а также был заместителем руководителя аппарата Минюста.

Напомним, предыдущий министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн в пятницу объявил о решении уйти в отставку после того, как выяснилось, что Минюст не обеспечил депортацию гражданина Туниса с отклоненной заявкой на убежище, который в конце концов совершил теракт в Брюсселе.

Стрельба, которая оказалась исламистским терактом, произошла вечером 16 октября. Выяснилось, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и был симпатиком ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами.

Впоследствии стало известно, что мужчина сбежал из тюрьмы в родном Тунисе, а файл о его экстрадиции "потерялся".