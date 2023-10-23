Українські військові беруть участь у міжнародних навчаннях ВМС у Британії

Українські військові моряки беруть участь у багатонаціональному навчанні "Joint Warrior -23-ІІ", яке почалося у понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Командування ВМС ЗСУ.

Навчання проходять у межах територіальних вод Британії за участі військ Великої Британії, а також суден Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини, Данії та України.

Військові відпрацьовують безпосередньо виконання завдань та взаємосумісність з протимінними підрозділами країн-партнерів.

"Окрім того, відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій", – додали у ВМС.

Раніше повідомляли, що інженери британської армії розробили програму навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичного сектора від атак Росії цієї зими.