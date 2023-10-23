Украинские военные принимают участие в международных учениях ВМС в Британии

Украинские военные моряки участвуют в многонациональных учениях "Joint Warrior -23-II", которые начались в Британии в понедельник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Командования ВМС ВСУ.

Учения проходят в пределах территориальных вод Великобритании с участием войск Великобритании, а также судов Нидерландов, Бельгии, Польши, Германии, Дании и Украины.

Военные отрабатывают непосредственно выполнение задач и совместимость с противоминными подразделениями стран-партнеров.

"Кроме того отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО. Целью является приобретение опыта действий в международной среде во время проведения объединенных многонациональных операций", – добавили в ВМС.

Ранее сообщалось, что инженеры британской армии разработали программу обучения для украинских гражданских инженеров по защите энергетического сектора от атак России этой зимой.