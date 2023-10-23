Грузія не прийняла запрошення на зустріч у Тегерані разом з Вірменією і Азербайджаном

Грузію запрошували на зустріч у Тегерані, де присутні Вірменія, Азербайджан, Росія і Туреччина, але у Тбілісі не погодились.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

У Міністерстві закордонних справ Грузії прокоментували, що країна не бере участі у зустрічі в Тегерані, яку планували як формат "3+3".

"Грузія не присутня на зустрічі і ніколи не брала участі у цьому форматі", – повідомили у зовнішньодипломатичному відомстві.

Нагадаємо, у Тегерані в понеділок зустрілися міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану, Ірану, Туреччини та Росії.

Це перша така зустріч перших двох з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим після операції Баку з повернення контролю над Карабахом.

Видання додає, що зустріч була ідеєю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з метою створити "нову платформу регіональної співпраці для забезпечення надійного миру і стабільності на Південному Кавказі".