Грузия не приняла приглашение на встречу в Тегеране вместе с Арменией и Азербайджаном

Грузию приглашали на встречу в Тегеране, где присутствуют Армения, Азербайджан, Россия и Турция, но в Тбилиси не согласились.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

В Министерстве иностранных дел Грузии прокомментировали, что страна не участвует во встрече в Тегеране, которую планировали как формат "3+3".

"Грузия не присутствует на встрече и никогда не участвовала в этом формате", – сообщили во внешнедипломатическом ведомстве.

Напомним, в Тегеране в понедельник встретились министры иностранных дел Армении, Азербайджана, Ирана, Турции и России.

Это первая такая встреча первых двух с главой МИД России Сергеем Лавровым после операции Баку по возвращению контроля над Карабахом.

Издание добавляет, что встреча была идеей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с целью создать "новую платформу регионального сотрудничества для обеспечения надежного мира и стабильности на Южном Кавказе".