В Сербии рассказали, как китайское оружие усилило ее армию

Сербские власти заявляют о том, что китайское вооружение значительно усилило ее вооруженные силы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью государственному изданию КНР Global Times заявил вице-премьер-министр и министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Чиновник отметил, что китайское оружие поможет модернизировать сербские вооруженные силы, и выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, особенно в военной сфере.

"Что касается двусторонних сербско-китайских отношений, я бы выделил военное сотрудничество, а также экономическое сотрудничество и многочисленные инвестиции, которые являются очень важными для нашей страны", – сказал Вучевич.

По его словам, усилия по оснащению и модернизации вооруженных сил страны направлены на оборону. Министр указал, что китайские зенитный ракетный комплекс средней дальности FK-3 и беспилотные летательные аппараты CH-95 и CH-92A являются одними из важнейших оборонных систем, которые приобрела Сербия.

"Мы продолжим наращивать наши возможности, как в человеческих ресурсах, так и в вооружении и военной технике, чтобы быть способными защитить наш народ, где бы он ни жил, и быть гарантом независимости Сербии", – сказал Вучевич.

Он также выразил уверенность, что две страны будут развивать свои отношения, поскольку Китай является одним из самых "надежных" друзей Сербии.

Балканская страна продемонстрировала свои зенитно-ракетные комплексы китайского производства вместе с другим военным оборудованием, приобретенным как в РФ, так и на Западе, в апреле 2022 года.

Сербия приобрела систему противовоздушной обороны FK-3, подобную российской С-300, в 2019 году. Ее доставили из КНР в прошлом году.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна изучает опыт войны России против Украины.

Весной этого года появились неподтвержденные сообщения о том, что Сербия могла предоставить Украине определенное вооружение через посредников, что вызвало истерику в России.

Хотя сербские власти сначала отрицали информацию, позже Вучич признал, что определенная часть сербского оружия таки могла попасть в Украину.

В начале июня президент Сербии заявил, что он не против продажи сербских боеприпасов посредникам, которые отправляют их в Украину.