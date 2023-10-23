В Іспанії розповіли, як конфіскували викрадені з України старовинні прикраси

Іспанська поліція розповіла про деталі операції, в межах якої вилучили 11 викрадених золотих старовинних прикрас вартістю понад 60 мільйонів євро, що належать до історичної спадщини України.

Як пише "Європейська правда", про це інформує пресслужба відомства.

У повідомленні йдеться, що оперативники заарештували п'ятьох осіб, ліквідувавши таким чином злочинну мережу, яка займалася незаконним вивезенням культурних цінностей з України.

За словами поліції, вилучені предмети – золоті ювелірні вироби, що мають велику історичну та економічну цінність – були викрадені та незаконно вивезені з України й мали бути продані в Мадриді.

Розслідування проводилося у співпраці з правоохоронцями у Болгарії, Україні, Албанії, Північній Македонії та на Кіпрі.

🚩Intervenidas en #Madrid 11 piezas de oro valoradas en ➕60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania



🔹5 detenidos

🔹Las joyas de oro, de gran valor histórico y económico, habían sido sustraídas y exportadas ilícitamente e iban a ser vendidas en Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ — Policía Nacional (@policia) October 23, 2023

Як зазначають, перші слідчі дії розпочалися, коли агентам стало відомо, що громадянин України, який проживає в Мадриді, продає низку золотих прикрас з України, що мають велику історичну та економічну цінність.

Для того, щоб відбілити походження прикрас, для них зробили документи українською, англійською та іспанською мовами, що підтверджували їхню приналежність Українській Православній Церкві.

Водночас право власності та можливість розпоряджатися предметами передали головному фігуранту розслідування – православному священнику, який проживає в Мадриді.

Перший виріб слідчі вилучили у 2021 році. Це був золотий пояс з баранячими головами, який зберігався у банківській скриньці в іспанській столиці, і який головний підозрюваний продав приватно й безпосередньо місцевому бізнесмену.

Саме з цього моменту, після численних поліцейських розслідувань, правоохоронці встановили, що у фігурантів справи є й інші прикраси зі схожими характеристиками.

Раніше повідомлялося, що Іспанія конфіскувала викрадені з України старовинні золоті вироби вартістю 60 мільйонів євро після того, як правоохоронці спіймали злодіїв при спробі продати їх у Мадриді.

За повідомленням Нацполіції Іспанії, всі експонати зараз вивчаються в Національному археологічному музеї та в Інституті культурної спадщини Іспанії, тому розслідування залишається відкритим.

Перед цим стало відомо, що колекція "скіфського золота", яка була виставлена в музеї в Нідерландах у 2014 році, коли РФ окупувала Крим, вже найближчим часом повернеться в Україну.

9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення попередньої інстанції у справі про долю "скіфського золота" і постановив передати його Україні.

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