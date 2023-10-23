В Испании рассказали, как конфисковали похищенные из Украины старинные украшения

Испанская полиция рассказала о деталях операции, в рамках которой изъяли 11 похищенных золотых старинных украшений стоимостью более 60 миллионов евро, принадлежащих к историческому наследию Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что оперативники арестовали пять человек, ликвидировав таким образом преступную сеть, которая занималась незаконным вывозом культурных ценностей из Украины.

По словам полиции, изъятые предметы – золотые ювелирные изделия, имеющие большую историческую и экономическую ценность – были похищены и незаконно вывезены из Украины и должны были быть проданы в Мадриде.

Расследование проводилось в сотрудничестве с правоохранителями в Болгарии, Украине, Албании, Северной Македонии и на Кипре.

🚩Intervenidas en #Madrid 11 piezas de oro valoradas en ➕60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania



🔹5 detenidos

🔹Las joyas de oro, de gran valor histórico y económico, habían sido sustraídas y exportadas ilícitamente e iban a ser vendidas en Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ — Policía Nacional (@policia) October 23, 2023

Как отмечают, первые следственные действия начались, когда агентам стало известно, что гражданин Украины, проживающий в Мадриде, продает ряд золотых украшений из Украины, имеющих большую историческую и экономическую ценность.

Для того, чтобы отбелить происхождение украшений, для них сделали документы на украинском, английском и испанском языках, подтверждающие их принадлежность Украинской Православной Церкви.

В то же время право собственности и возможность распоряжаться предметами передали главному фигуранту расследования – православному священнику, проживающему в Мадриде.

Первое изделие следователи изъяли в 2021 году. Это был золотой пояс с бараньими головами, который хранился в банковской ячейке в испанской столице, и который главный подозреваемый продал частным образом и напрямую местному бизнесмену.

Именно с этого момента, после многочисленных полицейских расследований, правоохранители установили, что у фигурантов дела есть и другие украшения с похожими характеристиками.

Ранее сообщалось, что Испания конфисковала похищенные из Украины старинные золотые изделия стоимостью 60 миллионов евро после того, как правоохранители поймали воров при попытке продать их в Мадриде.

Согласно сообщению Нацполиции Испании, все экспонаты сейчас изучаются в Национальном археологическом музее и в Институте культурного наследия Испании, поэтому расследование остается открытым.

Перед этим стало известно, что коллекция "скифского золота", которая была выставлена в музее в Нидерландах в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым, уже в ближайшее время вернется в Украину.

9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота" и постановил передать его Украине.

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