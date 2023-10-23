У Греції заявили про ризик напливу мігрантів до ЄС через конфлікт на Близькому Сході

Міністр міграції Греції Дімітріс Кайрідіс заявив, що ЄС може зіткнутися з новим напливом мігрантів через конфлікт між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Завжди існує ризик, якщо нестабільність на Близькому Сході пошириться, і особливо якщо вона охопить сусідні країни, такі як Єгипет, де проживає дуже багато населення. Ситуація може стати дійсно небезпечною", – зазначив Кайрідіс.

За його словами, країнам ЄС слід зберігати пильність і "бути ближче один до одного як Європа".

"Нам потрібна краща охорона кордонів, боротьба зі злочинними мережами контрабандистів, повернення тих, хто не отримав притулку", – додав грецький міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявляв, що серед мігрантів, які прямують до Європи внаслідок агресії ХАМАС проти Ізраїлю, будуть "ісламські бойовики".