В Греции заявили о риске наплыва мигрантов в ЕС из-за конфликта на Ближнем Востоке

Министр миграции Греции Димитрис Кайридис заявил, что ЕС может столкнуться с новым наплывом мигрантов из-за конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Всегда существует риск, если нестабильность на Ближнем Востоке распространится, и особенно если она охватит соседние страны, такие как Египет, где проживает очень много населения. Ситуация может стать действительно опасной", – отметил Кайридис.

По его словам, странам ЕС следует сохранять бдительность и "быть ближе друг к другу как Европа".

"Нам нужна лучшая охрана границ, борьба с преступными сетями контрабандистов, возвращение тех, кто не получил убежища", – добавил греческий министр.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что среди мигрантов, которые направляются в Европу в результате агрессии ХАМАС против Израиля, будут "исламские боевики".