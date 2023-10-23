В Греции заявили о риске наплыва мигрантов в ЕС из-за конфликта на Ближнем Востоке
Министр миграции Греции Димитрис Кайридис заявил, что ЕС может столкнуться с новым наплывом мигрантов из-за конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС.
Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".
"Всегда существует риск, если нестабильность на Ближнем Востоке распространится, и особенно если она охватит соседние страны, такие как Египет, где проживает очень много населения. Ситуация может стать действительно опасной", – отметил Кайридис.
По его словам, странам ЕС следует сохранять бдительность и "быть ближе друг к другу как Европа".
"Нам нужна лучшая охрана границ, борьба с преступными сетями контрабандистов, возвращение тех, кто не получил убежища", – добавил греческий министр.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что среди мигрантов, которые направляются в Европу в результате агрессии ХАМАС против Израиля, будут "исламские боевики".