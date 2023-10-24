Головний борець з антисемітизмом Німеччини підтримав право на пропалестинські протести

Уповноважений з питань антисемітизму у Німеччині засудив інциденти, спрямовані проти євреїв, але підтримав основне право громадян на протести.

Про це німецький комісар Фелікс Кляйн заявив в інтерв’ю The Guardian, пише "Європейська правда".

Кляйн засудив нещодавнє зростання антиєврейського насильства в країні, попередивши, що воно ризикує повернути країну до її "найжахливіших часів".

Водночас він також висловив занепокоєння через ерозію основних прав, оскільки влада намагається придушити прояви підтримки палестинського народу.

Кляйн, який став першим комісаром Німеччини, відповідальним за боротьбу з антисемітизмом у 2018 році, сказав, що багато хто в країні стурбований тим, що ситуація продовжуватиме погіршуватися.

"Люди шоковані новинами про те, що на будинках, де живуть євреї, з'являється зірка Давида. Тому що це, звичайно, нагадує про найжахливіші часи, які ми пережили в цій країні", – заявив він.

Але Кляйн сказав, що його турбує обмеження свободи мирних протестувальників. "Мене це теж турбує. Тому що, звичайно, демонстрації є основним правом", – зазначив він.

Останніми тижнями канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв дотримуватися "нульової толерантності" до антисемітизму, посилаючись на відповідальність перед Ізраїлем, враховуючи роль Німеччини у Голокості.

В останні дні Шольц знову дав таку обіцянку після того, як нападники кинули два коктейлі Молотова в синагогу в центрі Берліна, а на фасадах кількох будинків, де живуть євреї, невідомі нанесли зірки Давида.

Крім того, Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС.