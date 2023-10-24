Главный борец с антисемитизмом Германии поддержал право на пропалестинские протесты

Уполномоченный по вопросам антисемитизма в Германии осудил инциденты, направленные против евреев, но поддержал основное право граждан на протесты.

Об этом немецкий комиссар Феликс Кляйн заявил в интервью The Guardian, пишет "Европейская правда".

Кляйн осудил недавний рост антиеврейского насилия в стране, предупредив, что оно рискует вернуть страну к ее "самым ужасным временам".

В то же время он также выразил обеспокоенность из-за эрозии основных прав, поскольку власти пытаются подавить проявления поддержки палестинского народа.

Кляйн, который стал первым комиссаром Германии, ответственным за борьбу с антисемитизмом в 2018 году, сказал, что многие в стране обеспокоены тем, что ситуация будет продолжать ухудшаться.

"Люди шокированы новостями о том, что на домах, где живут евреи, появляется звезда Давида. Потому что это, конечно, напоминает о самых ужасных временах, которые мы пережили в этой стране", – заявил он.

Но Кляйн сказал, что его беспокоит ограничение свободы мирных протестующих. "Меня это тоже беспокоит. Потому что, конечно, демонстрации являются основным правом", – отметил он.

В последние недели канцлер Германии Олаф Шольц пообещал придерживаться "нулевой толерантности" к антисемитизму, ссылаясь на ответственность перед Израилем, учитывая роль Германии в Холокосте.

В последние дни Шольц снова дал такое обещание после того, как нападавшие бросили два коктейля Молотова в синагогу в центре Берлина, а на фасадах нескольких домов, где живут евреи, неизвестные нанесли звезды Давида.

Кроме того, Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС.