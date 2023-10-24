Іспанські соціалісти та крайні ліві уклали угоду про урядову коаліцію

Соціалістична партія Іспанії та крайня ліва партія Sumar досягли коаліційної угоди про формування нового уряду.

Про це повідомили обидві партії у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У понеділок виконувач обов’язків прем'єр-міністра Педро Санчес зустрівся з лідеркою Sumar та виконувачкою обов’язків міністра праці Йоландою Діас.

"Ця урядова угода на чотирирічний законодавчий термін дозволить нашій країні продовжувати зростати стабільно і з якісною зайнятістю, розробляючи політику, засновану на соціальній і кліматичній справедливості, одночасно розширюючи права, феміністичні здобутки і свободи", – йдеться в спільній заяві партій.

Угода також включає плани щодо скорочення безробіття серед молоді, зміцнення системи охорони здоров'я, збільшення державного житла, підвищення цілей зі скорочення викидів та податкову реформу, спрямовану на банки та великі енергетичні компанії.

Також угода включає пропозицію скоротити робочий час без зміни заробітної плати.

Санчес потребує підтримки 33 депутатів нижньої палати парламенту від партії Sumar, а також інших партій, у тому числі тих, що виступають за незалежність Каталонії та Країни Басків, у своєму прагненні продовжити термін перебування на посаді прем'єр-міністра.

Якщо соціалісти і каталонські партії, що виступають за незалежність, не зможуть досягти угоди, країна піде на нові вибори в січні. Потенційно на цих виборах іспанці можуть дати коаліції центристів і ультраправих абсолютну більшість, якої їм не вистачило під час останнього голосування 23 липня.

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