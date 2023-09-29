Іспанські консерватори не змогли сформувати уряд

Лідер консервативної опозиції Іспанії Альберто Нуньєс Фейхоо у п'ятницю вдруге за три дні не зміг заручитися підтримкою парламенту своєї кандидатури на посаду прем'єр-міністра після перемоги його партії на загальнонаціональних виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Під час голосування у нижній палаті іспанського парламенту Фейхоо зібрав 173 голоси законодавців на свою користь та 177 проти – приблизно стільки ж, скільки він отримав двома днями раніше.

Його поразка відкрила двері для збереження влади лідеру соціалістів Педро Санчесу, чия партія посіла друге місце на виборах. Для цього Санчесу потрібно буде заручитися підтримкою кількох каталонських і баскських партій, деякі з яких виступають за незалежність своїх регіонів від Мадрида.

Санчес був прем'єр-міністром Іспанії протягом останніх п'яти років і є виконувачем обов'язків голови уряду, поки не буде сформовано новий Кабінет міністрів.

Раніше Санчес заявив, що розпочне свою власну процедуру, щоб сформувати новий прогресивний уряд.

У середу Фейхоо провалив першу спробу очолити уряд Іспанії.

Раніше Фейхоо заявляв, що він близький до того, щоб стати прем'єр-міністром, але не бажає платити політичну ціну за амністію, якої вимагають каталонські сепаратисти в обмін на свою підтримку.

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