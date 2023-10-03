Лідер соціалістів Іспанії отримав мандат на формування уряду

Голова Соціалістичної робітничої партії Іспанії й нинішній очільник уряду Педро Санчес у вівторок отримав мандат від короля Феліпе VI на формування кабінету міністрів після невдалих спроб правої Народної партії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Про рішення іспанського короля журналістам повідомила речниця Конгресу депутатів Іспанії (нижньої палати парламенту) Франсіна Арменгол, а також сам Санчес.

"Завтра (в середу. – Ред.) ми збираємось почати діалог із різними парламентськими групами", – оголосив лідер соціалістів на пресконференції, додавши, що настав час для політичної "щедрості".

Санчес не уточнив, що має на увазі, та напередодні ЗМІ повідомили, що його партія погодилась підтримати амністію сотні сепаратистів Каталонії, щоб переконати партії регіону підтримати її уряд.

Йдеться про засуджених за ініціювання відокремлення Каталонії від Іспанії на тлі референдуму 2017 року, який центральна влада не визнала законним.

Як повідомляють джерела ЗМІ, обидві сторони впевнені в досягненні угоди, хоча щодо точної кількості людей, яких можуть помилувати, також ведуться торги, і це передбачає непопулярні кроки від обох сторін.

Нагадаємо, на дострокових виборах у липні цього року перемогу здобула права Народна партія на чолі з Альбертом Нуньєсом Фейхоо, якому король Іспанії й доручив спершу сформувати уряд.

Але минулої середи Фейхоо провалив першу спробу очолити уряд Іспанії, а у п'ятницю йому не вдалось сформувати уряд і з другої спроби.

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