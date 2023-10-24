Испанские социалисты и крайне левые заключили соглашение о правительственной коалиции

Социалистическая партия Испании и крайне левая партия Sumar достигли коалиционного соглашения о формировании нового правительства.

Об этом сообщили обе партии во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В понедельник исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес встретился с лидером Sumar и исполняющей обязанности министра труда Иоландой Диас.

"Это правительственное соглашение на четырехлетний законодательный срок позволит нашей стране продолжать расти стабильно и с качественной занятостью, разрабатывая политику, основанную на социальной и климатической справедливости, одновременно расширяя права, феминистические достижения и свободы", – говорится в совместном заявлении партий.

Соглашение также включает планы по сокращению безработицы среди молодежи, укрепление системы здравоохранения, увеличение государственного жилья, повышение целей по сокращению выбросов и налоговую реформу, направленную на банки и крупные энергетические компании.

Также соглашение включает предложение сократить рабочее время без изменения заработной платы.

Санчес нуждается в поддержке 33 депутатов нижней палаты парламента от партии Sumar, а также других партий, в том числе выступающих за независимость Каталонии и Страны Басков, в своем стремлении продлить срок пребывания на посту премьер-министра.

Если социалисты и каталонские партии, выступающие за независимость, не смогут достичь соглашения, страна пойдет на новые выборы в январе. Потенциально на этих выборах испанцы могут дать коалиции центристов и ультраправых абсолютное большинство, которого им не хватило во время последнего голосования 23 июля.

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