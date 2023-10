Ексглава МЗС Литви натякнув, що Угорщині Орбана вже не місце у ЄС

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс натякнув, що Угорщина такою, як вона стала за правління Віктора Орбана, вже не мала би бути членом Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Лінкявічюс зауважив, що реальне життя показало недосконалість багатьох міжнародних механізмів, зокрема у ЄС та ООН. Він проілюстрував допис фото з рукостисканням прем’єра Угорщини Віктора Орбана та президента Росії Владіміра Путіна, натякаючи, які держави має на увазі у тексті.

Looks like too many imperfections in our ‘perfectly’ matched mechanisms. According to the #EU treaties there is no clear mechanism for expelling a member state. No way to remove a state sponsoring terrorism from the #UNSC.Those willing to lead probably should address the problem. pic.twitter.com/52v76TJqVB