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Ексглава МЗС Литви натякнув, що Угорщині Орбана вже не місце у ЄС

Вівторок, 24 жовтня 2023, 11:22

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс натякнув, що Угорщина такою, як вона стала за правління Віктора Орбана, вже не мала би бути членом Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Лінкявічюс зауважив, що реальне життя показало недосконалість багатьох міжнародних механізмів, зокрема у ЄС та ООН. Він проілюстрував допис фото з рукостисканням прем’єра Угорщини Віктора Орбана та президента Росії Владіміра Путіна, натякаючи, які держави має на увазі у тексті.

"Договори ЄС не передбачають чіткого механізму, як вигнати країну-члена. І немає способів усунути країну-спонсора тероризму із Ради безпеки ООН. Тим, хто прагне лідерства, напевно варто звернути увагу на цю проблему", – зауважив Лінкявічюс. 

Нагадаємо, минулого тижня угорський прем’єр Віктор Орбан та президент Росії Владімір Путін зустрілися у Пекіні. Це була перша за понад рік зустріч Путіна з лідером держави ЄС. 

Також Орбан відзначився скандальною заявою у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року, порівнявши членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.

Тим часом опозиційні депутати облили офіс Орбана у Будапешті червоною фарбою. 

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