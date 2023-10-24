Ексглава МЗС Литви натякнув, що Угорщині Орбана вже не місце у ЄС

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс натякнув, що Угорщина такою, як вона стала за правління Віктора Орбана, вже не мала би бути членом Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Лінкявічюс зауважив, що реальне життя показало недосконалість багатьох міжнародних механізмів, зокрема у ЄС та ООН. Він проілюстрував допис фото з рукостисканням прем’єра Угорщини Віктора Орбана та президента Росії Владіміра Путіна, натякаючи, які держави має на увазі у тексті.

Looks like too many imperfections in our ‘perfectly’ matched mechanisms. According to the #EU treaties there is no clear mechanism for expelling a member state. No way to remove a state sponsoring terrorism from the #UNSC.Those willing to lead probably should address the problem. pic.twitter.com/52v76TJqVB — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) October 23, 2023

"Договори ЄС не передбачають чіткого механізму, як вигнати країну-члена. І немає способів усунути країну-спонсора тероризму із Ради безпеки ООН. Тим, хто прагне лідерства, напевно варто звернути увагу на цю проблему", – зауважив Лінкявічюс.

Нагадаємо, минулого тижня угорський прем’єр Віктор Орбан та президент Росії Владімір Путін зустрілися у Пекіні. Це була перша за понад рік зустріч Путіна з лідером держави ЄС.

Також Орбан відзначився скандальною заявою у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року, порівнявши членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.

Тим часом опозиційні депутати облили офіс Орбана у Будапешті червоною фарбою.

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