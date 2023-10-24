Экс-глава МИД Литвы намекнул, что Венгрии Орбана уже не место в ЕС

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс намекнул, что Венгрия такой, какой она стала при правлении Виктора Орбана, уже не должна была бы быть членом Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter (X) Линкявичюс отметил, что реальная жизнь показала несовершенство многих международных механизмов, в частности в ЕС и ООН. Он проиллюстрировал пост фотографией с рукопожатием премьера Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, намекая, какие государства имеет в виду в тексте.

Looks like too many imperfections in our ‘perfectly’ matched mechanisms. According to the #EU treaties there is no clear mechanism for expelling a member state. No way to remove a state sponsoring terrorism from the #UNSC.Those willing to lead probably should address the problem. pic.twitter.com/52v76TJqVB — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) October 23, 2023

"Договоры ЕС не предусматривают четкого механизма, как выгнать страну-члена. И нет способов устранить страну-спонсора терроризма из Совета безопасности ООН. Тем, кто стремится к лидерству, наверняка стоит обратить внимание на эту проблему", – отметил Линкявичюс.

Напомним, на прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан и президент России Владимир Путин встретились в Пекине. Этобыла первая за более чем год встреча Путина с лидером государства ЕС.

Также Орбан отметился скандальным заявлением в годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года, сравнив членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.

Тем временем оппозиционные депутаты облили офис Орбана в Будапеште красной краской.

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