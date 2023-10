Экс-глава МИД Литвы намекнул, что Венгрии Орбана уже не место в ЕС

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс намекнул, что Венгрия такой, какой она стала при правлении Виктора Орбана, уже не должна была бы быть членом Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter (X) Линкявичюс отметил, что реальная жизнь показала несовершенство многих международных механизмов, в частности в ЕС и ООН. Он проиллюстрировал пост фотографией с рукопожатием премьера Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, намекая, какие государства имеет в виду в тексте.

Looks like too many imperfections in our ‘perfectly’ matched mechanisms. According to the #EU treaties there is no clear mechanism for expelling a member state. No way to remove a state sponsoring terrorism from the #UNSC.Those willing to lead probably should address the problem. pic.twitter.com/52v76TJqVB