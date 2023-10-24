Відсторонений генпрокурор Молдови виграв у ЄСПЛ справу проти держави

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Молдова порушила права Александра Стояногло на справедливий судовий розгляд, коли його відсторонили від посади генерального прокурора.

Про це йдеться у рішенні суду, із яким ознайомилась "Європейська правда".

ЄСПЛ постановив, що у справі Стояногло відбулось порушення пункту 1 статті 6 Європейської конвенції з прав людини – про право на справедливий і публічний розгляд справи.

Суд постановив, що у Стояногло не було можливості оскаржити своє відсторонення від посади генпрокурора у зв’язку з кримінальним провадженням, яке було порушено проти нього.

"Суд встановив, що заявнику не було надано жодної форми судового захисту у зв'язку з його відстороненням, що перешкоджало йому виконувати свої обов'язки і позбавило його відповідної заробітної плати протягом більш ніж двох років", – йдеться у рішенні суду.

Згідно з рішенням, Молдова має виплатити Стояногло 3 600 євро компенсації за заподіяння моральної шкоди. Стояногло вимагав 20 тисяч євро компенсації.

Водночас рішення не означає, що колишнього генерального прокурора мають поновити на посаді.

5 жовтня 2021 року стало відомо про відсторонення Стояногло від посади генерального прокурора і його затримання.

Проти нього завели справу про зловживання владою або службовим становищем у період, коли він був главою парламентської комісії з безпеки з 2010 по 2014 рік. У нього вдома пройшли обшуки.

Загалом у 2021 році проти Стояногло завели п'ять кримінальних справ. До цих п'яти згодом додалися ще кілька. У квітні цього року йому висунули звинувачення в незаконному збагаченні.

Арешт Стояногло став сенсацією, але не несподіванкою. Одночасно він дав можливість проросійській опозиції піти у контрнаступ. Деталі про це викладені у статті "Європейської правди".