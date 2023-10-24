Отстраненный генпрокурор Молдовы выиграл в ЕСПЧ дело против государства
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Молдова нарушила права Александра Стояногло на справедливое судебное разбирательство, когда его отстранили от должности генерального прокурора.
Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомилась "Европейская правда".
ЕСПЧ постановил, что в деле Стояногло произошло нарушение пункта 1 статьи 6 Европейской конвенции по правам человека – о праве на справедливое и публичное рассмотрение дела.
Суд постановил, что у Стояногло не было возможности обжаловать свое отстранение от должности генпрокурора в связи с уголовным производством, которое было возбуждено против него.
"Суд установил, что заявителю не было предоставлено никакой формы судебной защиты в связи с его отстранением, что препятствовало ему выполнять свои обязанности и лишило его соответствующей заработной платы в течение более чем двух лет", – говорится в решении суда.
Согласно решению, Молдова должна выплатить Стояногло 3 600 евро компенсации за причинение морального вреда. Стояногло требовал 20 тысяч евро компенсации.
В то же время решение не означает, что бывшего генерального прокурора должны восстановить в должности.
5 октября 2021 года стало известно об отстранении Стояногло от должности генерального прокурора и его задержании.
Против него завели дело о злоупотреблении властью или служебным положением в период, когда он был главой парламентской комиссии по безопасности с 2010 по 2014 год. У него дома прошли обыски.
Всего в 2021 году против Стояногло завели пять уголовных дел. К этим пяти впоследствии добавились еще несколько. В апреле этого года ему предъявили обвинение в незаконном обогащении.
Арест Стояногло стал сенсацией, но не неожиданностью. Одновременно он дал возможность пророссийской оппозиции пойти в контрнаступление. Детали об этом изложены в статье "Европейской правды".