В Литве определились, в каких городах разместят военных Бундесвера

Военнослужащие немецкой бригады, которые будут прибывать в Литву, будут размещены на объектах, которые сейчас строят в городах Рукла и Руднинкай, а также в Вильнюсе.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Однако министр пока не уточнил, где в литовской столице планируется разместить немецких солдат.

"Принципиальное решение уже принято, и немецкая сторона согласует с нами окончательные места и объемы строительства. Их потребности отличаются, поэтому нам следует адаптировать некоторые проекты к условиям немцев", – сказал Анушаускас в военном городке в Рокантишкесе.

По его словам, Литва и Германия еще намерены подписать межгосударственное соглашение по гражданской инфраструктуре, предназначенной для немецких семей.

"Мы обязались построить инфраструктуру принимающей страны, и деньги распределяются в соответствии с проектами...А что касается гражданских лиц, школ, социальных вопросов, нам потребуется отдельное соглашение с Германией – межгосударственное соглашение", – добавил глава литовского Минобороны.

Как ранее заявлял министр, основная часть немецкой бригады будет переброшена в Литву уже в 2026 году.

Совместная литовско-немецкая рабочая группа договорилась подписать план развертывания бригады до 22 декабря.

Германия возглавляет многонациональный батальон НАТО, развернутый в Литве, с 2017 года. Пока что Бундесвер разместил в Литве на постоянной основе только так называемый штаб бригады, тогда как боевые подразделения отправляются в страны Балтии только на более длительные учения, а затем возвращаются в свои казармы в Германии.

В Берлине говорили, что планируют отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.