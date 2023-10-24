У Литві затримали українця, підозрюваного у викраденні авто в Німеччині

Поліція Литви затримала громадянина України, якого підозрюють у викраденні розкішного автомобіля Mercedes Benz C220 із німецькими реєстраційними номерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Інцидент стався ще 20 жовтня, коли литовська поліція розшукувала викрадені в Німеччині автомобілі люкс-класу.

Тоді з’ясувалося, що в районі села Тарнаука, що біля кордону з Польщею, литовські прикордонники затримали новий лімузин Mercedes Benz із німецькими реєстраційними номерами, яким керував громадянин України.

Фото: VSAT

Уточнюється, що лімузином 2023 року випуску керував 21-річний громадянин України. Він показав прикордонникам німецьке свідоцтво про реєстрацію автомобіля, ті перевірили його за базою даних та з'ясували, що автівку за годину до того оголосили в розшук у Німеччині.

Фото: VSAT

Водія затримали на місяць, а за фактом викрадення автомобіля розпочали розслідування. Українцю загрожує штраф, обмеження волі, арешт або позбавлення волі на строк до шести років.

Автомобіль Mercedes Benz тимчасово перебуває на прикордонній заставі.

Нагадаємо, у 2020 році на заході Польщі затримали двох громадян України, які їхали на викраденому у Німеччині Mercedes.