Двох українців затримали в Польщі на викраденому в Німеччині авто
На заході Польщі затримали двох громадян України, які їхали на викраденому у Німеччині Mercedes.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це у середу заявила речниця Надоджанського відділу прикордонної служби Йоанна Конєчняк.
Подія трапилась у вівторок в районі села Сьвєцько у Любуському воєводстві на заході країни. Польсько-німецький патруль зупинив легкове авто Mercedes E220 для перевірки. Автомобіль на німецький реєстрації в’їхав до Польщі з Німеччини.
За кермом автівки був 25-річний громадянин України. З ним подорожував його 32-річний співвітчизник.
"Під час контролю водій не хотів показувати документи на транспортний засіб. Він сказав, що не знає, хто є власником престижного авто", - сказала Конєчняк.
Під час перевірки у базах даних виявилося, що авто кілька годин раніше викрали в Німеччині.
Водія із пасажиром затримали для подальших роз’яснень. Викрадений транспортний засіб вилучили.
Вартість автомобіля оцінюється приблизно у 47 тисяч євро.