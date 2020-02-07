Двох українців затримали в Польщі на викраденому в Німеччині авто

На заході Польщі затримали двох громадян України, які їхали на викраденому у Німеччині Mercedes.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це у середу заявила речниця Надоджанського відділу прикордонної служби Йоанна Конєчняк.

Подія трапилась у вівторок в районі села Сьвєцько у Любуському воєводстві на заході країни. Польсько-німецький патруль зупинив легкове авто Mercedes E220 для перевірки. Автомобіль на німецький реєстрації в’їхав до Польщі з Німеччини.

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За кермом автівки був 25-річний громадянин України. З ним подорожував його 32-річний співвітчизник.

"Під час контролю водій не хотів показувати документи на транспортний засіб. Він сказав, що не знає, хто є власником престижного авто", - сказала Конєчняк.

Під час перевірки у базах даних виявилося, що авто кілька годин раніше викрали в Німеччині.

Водія із пасажиром затримали для подальших роз’яснень. Викрадений транспортний засіб вилучили.

Вартість автомобіля оцінюється приблизно у 47 тисяч євро.