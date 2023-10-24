В Литве задержали украинца, подозреваемого в угоне авто в Германии

Полиция Литвы задержала гражданина Украины, которого подозревают в угоне роскошного автомобиля Mercedes Benz C220 с немецкими регистрационными номерами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Инцидент произошел еще 20 октября, когда литовская полиция разыскивала похищенные в Германии автомобили люкс-класса.

Тогда выяснилось, что в районе села Тарнаука, что возле границы с Польшей, литовские пограничники задержали новый лимузин Mercedes Benz с немецкими регистрационными номерами, которым управлял гражданин Украины.

ФОТО: VSAT

Уточняется, что лимузином 2023 года выпуска управлял 21-летний гражданин Украины. Он показал пограничникам немецкое свидетельство о регистрации автомобиля, те проверили его по базе данных и выяснили, что машину за час до того объявили в розыск в Германии.

ФОТО: VSAT

Водителя задержали на месяц, а по факту угона автомобиля начали расследование. Украинцу грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до шести лет.

Автомобиль Mercedes Benz временно находится на пограничной заставе.

Напомним, в 2020 году на западе Польши задержали двух граждан Украины, которые ехали на угнанном в Германии Mercedes.