В Литве задержали украинца, подозреваемого в угоне авто в Германии
Вторник, 24 октября 2023, 16:48
Полиция Литвы задержала гражданина Украины, которого подозревают в угоне роскошного автомобиля Mercedes Benz C220 с немецкими регистрационными номерами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Инцидент произошел еще 20 октября, когда литовская полиция разыскивала похищенные в Германии автомобили люкс-класса.
Тогда выяснилось, что в районе села Тарнаука, что возле границы с Польшей, литовские пограничники задержали новый лимузин Mercedes Benz с немецкими регистрационными номерами, которым управлял гражданин Украины.
Уточняется, что лимузином 2023 года выпуска управлял 21-летний гражданин Украины. Он показал пограничникам немецкое свидетельство о регистрации автомобиля, те проверили его по базе данных и выяснили, что машину за час до того объявили в розыск в Германии.
Водителя задержали на месяц, а по факту угона автомобиля начали расследование. Украинцу грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до шести лет.
Автомобиль Mercedes Benz временно находится на пограничной заставе.
Напомним, в 2020 году на западе Польши задержали двух граждан Украины, которые ехали на угнанном в Германии Mercedes.