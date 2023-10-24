Генпрокурор Грузії виключив кримінальне переслідування президентки без імпічменту

Генеральний прокурор Грузії Іраклій Шотадзе у вівторок заявив, що кримінальне переслідування президентки Саломе Зурабішвілі, про яке висловлювались представники партії влади "Грузинська мрія", неможливе без оголошення їй імпічменту.

Слова Шотадзе цитує грузинський портал SOVA.news, повідомляє "Європейська правда".

Прокуратура Грузії досі веде розслідування стосовно рішення Зурабішвілі у 2019 році помилувати 34 людини, серед яких були кілька засуджених за убивство. Тоді президентка зазнала критики й у результаті оголосила мораторій на помилування.

Генпрокурор заявив, що кримінальні звинувачення проти президентки обмежуються законодавством, й висунути їх можна тільки в разі імпічменту, оскільки голову держави захищає імунітет.

"Кримінальні звинувачення проти нинішньої президентки обмежені законодавством. На президента поширюється імунітет, а кримінальне переслідування щодо неї може бути здійснене тільки в разі імпічменту", – пояснив Шотадзе.

Як повідомлялось, імпічмент Зурабішвілі в парламенті провалився – "Грузинська мрія" не набрала необхідних 100 голосів. Звільнення Зурабішвілі підтримали 86 депутатів, 1 проголосував проти.

Згідно з регламентом парламенту Грузії, вдруге оголосити імпічмент президентці він уже не зможе.

Імпічмент Зурабішвілі намагались оголосити у зв’язку з тим, що попри відсутність згоди уряду вона вирушила у закордонне турне, щоб домогтися надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Згідно з грузинськими правилами, президентка була зобов’язана отримати на це дозвіл уряду.

Конституційний суд визнав, що Зурабішвілі порушила конституцію своїми діями.

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