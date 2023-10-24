Генпрокурор Грузии исключил уголовное преследование президента без импичмента

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе во вторник заявил, что уголовное преследование президента Саломе Зурабишвили, о котором высказывались представители партии власти "Грузинская мечта", невозможно без объявления ей импичмента.

Слова Шотадзе цитирует грузинский портал SOVA.news, сообщает "Европейская правда".

Прокуратура Грузии до сих пор ведет расследование в отношении решения Зурабишвили в 2019 году помиловать 34 человека, среди которых были несколько осужденных за убийство. Тогда президент подверглась критике и в результате объявила мораторий на помилование.

Генпрокурор заявил, что уголовные обвинения против президента ограничиваются законодательством, и выдвинуть их можно только в случае импичмента, поскольку главу государства защищает иммунитет.

"Уголовные обвинения против нынешнего президента ограничены законодательством. На президента распространяется иммунитет, а уголовное преследование в отношении нее может быть осуществлено только в случае импичмента", – пояснил Шотадзе.

Как сообщалось, импичмент Зурабишвили в парламенте провалился – "Грузинская мечта" не набрала необходимых 100 голосов. Увольнение Зурабишвили поддержали 86 депутатов, 1 проголосовал против.

Согласно регламенту парламента Грузии, второй раз объявить импичмент президенту он уже не сможет.

Импичмент Зурабишвили пытались объявить в связи с тем, что несмотря на отсутствие согласия правительства она отправилась в зарубежные визиты, чтобы добиться предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно грузинским правилам, президент была обязана получить на это разрешение правительства.

Конституционный суд признал, что Зурабишвили нарушила конституцию своими действиями.

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