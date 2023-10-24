Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії: говорили про винищувачі та ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном у Києві.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у Facebook, опублікувавши відео зустрічі.

"Ми дуже цінуємо підтримку Данії з перших днів повномасштабної війни. Звісно, нашим пріоритетом є військова підтримка. Дякую за вже 12 пакетів допомоги, які посилюють наших воїнів на полі бою", – зазначив Зеленський.

У пресслужбі Офісу президента зазначили, що Зеленський також окремо відзначив роботу Данії над відновленням Миколаєва та її важливу підтримку на шляху України до Європейського Союзу.

Основну увагу під час зустрічі приділили питанням посилення українського неба сучасними винищувачами та новими системами ППО.

Зокрема, Зеленський і Поульсен обговорили тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та інші партнери готуються передати Україні.

Зеленський також вручив міністру оборони Данії орден "За заслуги" І ступеня, а державному секретарю з питань політики безпеки та операцій Міністерства оборони Данії Кесперу Хой-Єнсену – орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Про візит данських урядовців до Києва раніше не повідомлялося.

Раніше Поульсен заявляв, що Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року.

Данія у серпні анонсувала надання Україні загалом 19 винищувачів F-16.