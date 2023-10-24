Зеленский встретился с министром обороны Дании: говорили об истребителях и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил в Facebook, опубликовав видео встречи.

"Мы очень ценим поддержку Дании с первых дней полномасштабной войны. Конечно, нашим приоритетом является военная поддержка. Спасибо за уже 12 пакетов помощи, которые усиливают наших воинов на поле боя", – отметил Зеленский.

В пресс-службе Офиса президента отметили, что Зеленский также отдельно отметил работу Дании над восстановлением Николаева и ее важную поддержку на пути Украины в Европейский Союз.

Основное внимание во время встречи уделили вопросам усиления украинского неба современными истребителями и новыми системами ПВО.

В частности, Зеленский и Поульсен обсудили тренировки украинских пилотов на самолетах F-16, которые Дания и другие партнеры готовятся передать Украине.

Зеленский также вручил министру обороны Дании орден "За заслуги" І степени, а государственному секретарю по вопросам политики безопасности и операций Министерства обороны Дании Кесперу Хой-Енсену – орден "За заслуги" III степени.

Ранее Поульсен заявлял, что Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года.

Дания в августе анонсировала предоставление Украине в целом 19 истребителей F-16.