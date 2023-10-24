У Німеччині закрили справу про розрив гігантського акваріума, так і не з’ясувавши причину

Прокуратура німецької столиці Берліна у вівторок оголосила про закриття розслідування розриву величезного акваріума в грудні минулого року після того, як експертний звіт не зміг встановити причину інциденту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У прокуратурі зазначили, що розслідування щодо невідомих осіб за підозрою в пошкодженні акваріума з необережності закрили після оцінки експортного звіту, замовленого власниками будівлі, який вони отримали 6 жовтня.

Розробник акваріума, інженер Крістіан Бонтен, представив три версії, але заявив, що немає чітких доказів, які б підтверджували хоча б одну з них.

Серед гіпотез були такі: не витримав клейовий шов, що скріплював резервуар; акваріум міг бути пошкоджений під час його модернізації в 2020 році; або ж резервуар могли наповнити занадто пізно після модернізації, що призвело до надмірного висихання акрилових скляних стінок.

Прокурори зазначили, що оскільки причину не вдалося встановити, вони не мають жодних зачіпок щодо того, хто може бути відповідальним за це.

У прокуратури також не було жодних підозр щодо навмисних дій.

Акваріум відкрився у 2003 році. Відновлювати його не планують.

Нагадаємо, у грудні минулого року у фоє готелю Radisson Blu в центрі Берліна лопнув акваріум з мільйоном літрів води, затопивши готель і прилеглі вулиці.

Майже всі 1500 риб, які перебували всередині в момент розриву, загинули, але "кілька риб на дні акваріума" вдалося врятувати.

Близько 400-500 переважно дрібних риб з окремого акваріума, розташованого під вестибюлем готелю, було перенесено до сусіднього акваріуму.