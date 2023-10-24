В Германии закрыли дело о разрыве гигантского аквариума, так и не выяснив причину

Прокуратура немецкой столицы Берлина во вторник объявила о закрытии расследования разрыва огромного аквариума в декабре прошлого года после того, как экспертный отчет не смог установить причину инцидента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В прокуратуре отметили, что расследование в отношении неизвестных лиц по подозрению в повреждении аквариума по неосторожности закрыли после оценки экспортного отчета, заказанного владельцами здания, который они получили 6 октября.

Разработчик аквариума, инженер Кристиан Бонтен, представил три версии, но заявил, что нет четких доказательств, подтверждающих хотя бы одну из них.

Среди гипотез были такие: не выдержал клеевой шов, скреплявший резервуар; аквариум мог быть поврежден во время его модернизации в 2020 году; или же резервуар могли наполнить слишком поздно после модернизации, что привело к чрезмерному высыханию акриловых стеклянных стенок.

Прокуроры отметили, что поскольку причину не удалось установить, они не имеют никаких зацепок относительно того, кто может быть ответственным за это.

У прокуратуры также не было никаких подозрений относительно умышленных действий.

Аквариум открылся в 2003 году. Восстанавливать его не планируют.

Напомним, в декабре прошлого года в фойе отеля Radisson Blu в центре Берлина лопнул аквариум с миллионом литров воды, затопив отель и прилегающие улицы.

Почти все 1500 рыб, которые находились внутри в момент разрыва, погибли, но "несколько рыб на дне аквариума" удалось спасти.

Около 400-500 преимущественно мелких рыб из отдельного аквариума, расположенного под вестибюлем отеля, было перенесено в соседний аквариум.