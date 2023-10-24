Зіткнення суден біля берегів Німеччини: один загиблий, четверо зниклих безвісти

Внаслідок зіткнення двох вантажних суден у Північному морі біля берегів Німеччини одна людина загинула і четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними Німецької морської пошуково-рятувальної служби (DGzRS), було знайдено одне тіло загиблого, а дві людини були врятовані.

Пошуки чотирьох членів екіпажу меншого судна тривають. Припускають, що вони ще можуть бути живі ховатися всередині судна на морському дні.

Речник Центрального командування Бенедикт Шпангардт розповів, що вони більше не отримують сигналу з меншого судна Verity, що змусило їх припустити, що воно затонуло.

У пошуково-рятувальних роботах беруть участь кілька суден, в тому числі круїзний лайнер, який перебуває в цьому районі, а також вертоліт ВМС Німеччини.

Тим часом більше судно Polesie, зареєстроване на Багамських островах, все ще перебуває на плаву з 22 членами екіпажу на борту. Воно прямувало з Гамбурга до Ла-Коруньї в Іспанії.

Зіткнення сталося близько 5 години ранку. За 12 морських миль (22 кілометри) на південний захід від архіпелагу Гельголанд зіткнулися вантажні судна – Polesie під прапором Багамських островів та Verity під прапором Британії.