Біля берегів Німеччини зіткнулись два вантажні судна: одне затонуло, є зниклі безвісти

У Північному морі внаслідок зіткнення двох вантажних кораблів біля берегів Німеччини одне судно затонуло, декілька людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомило німецьке Центральне командування з надзвичайних ситуацій на морі, пише "Європейська правда".

Зіткнення сталося близько 5 години ранку. За 12 морських миль (22 кілометри) на південний захід від архіпелагу Гельголанд зіткнулися вантажні судна – Polesie під прапором Багамських островів та Verity під прапором Британії. Verity у результаті затонуло.

Корабель Verity, ілюстративне фото джерело: shippingexplorer.net

Одну людину врятували з води, кілька осіб вважаються зниклими безвісти. Пошуки зниклих тривають. Залучені численні кораблі.

Polesie наразі перебуває на плаву. На його борту – 22 людини.

Судно Polesie, ілюстративне фото джерело: vesseltracker.com

У пошуках беруть участь рятувальні судна Hermann Marwede та Bernhard Gruben Німецького товариства порятунку потерпілих від корабельної аварії (DGzRS), аварійний буксир Nordic, лоцманське судно Wangerooge, катер водної поліції Sylt і гелікоптер Sea King ВМС Німеччини.

Інші кораблі, зокрема катер водної поліції та рятувальний крейсер, прямують до місця аварії.

Нагадаємо, поблизу берегів Греції у ніч на понеділок, 16 жовтня, затонуло судно з мігрантами, внаслідок чого щонайменше троє осіб загинули.