Столкновение судов у берегов Германии: один погибший, четверо пропавших без вести

В результате столкновения двух грузовых судов в Северном море у берегов Германии один человек погиб и четверо считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным Немецкой морской поисково-спасательной службы (DGzRS), было найдено одно тело погибшего, а два человека были спасены.

Поиски четырех членов экипажа меньшего судна продолжаются. Предполагают, что они еще могут быть живы и прятаться внутри судна на морском дне.

Пресс-секретарь Центрального командования Бенедикт Шпангардт рассказал, что они больше не получают сигнала с меньшего судна Verity, что заставило их предположить, что оно затонуло.

В поисково-спасательных работах участвуют несколько судов, в том числе круизный лайнер, который находится в этом районе, а также вертолет ВМС Германии.

Тем временем больше судно Polesie, зарегистрированное на Багамских островах, все еще находится на плаву с 22 членами экипажа на борту. Оно направлялось из Гамбурга в Ла-Корунью в Испании.

Столкновение произошло около 5 часов утра. В 12 морских милях (22 километрах) к юго-западу от архипелага Гельголанд столкнулись грузовые суда – Polesie под флагом Багамских островов и Verity под флагом Великобритании.