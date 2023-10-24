СМИ: Во Франции сомневаются в способности Израиля провести операцию в Газе с соблюдением права

Во Франции заявляют, что Израилю будет трудно провести наземную операцию в Газе, к которой он в последнее время готовится, с соблюдением международного гуманитарного права.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из президентского дворца Франции.

"С нашей стороны, мы считаем, что такую операцию будет трудно провести с соблюдением международного гуманитарного права", – сказал собеседник канала.

По его словам, Израиль должен предложить региональным партнерам более подробную информацию о своих военных и политических планах в Газе, чтобы добиться более широкого сотрудничества в борьбе с ХАМАС.

"Если вы собираетесь сотрудничать со странами региона, вы должны объяснить им конечную цель", – сказал источник, добавив, что партнерам нужно ощущение "времени, целесообразности и реалистичности" военной операции в Газе.

Израиль, как известно, готовится к наземному наступлению в Газе после нападения со стороны ХАМАС 7 октября. Он заявляет, что целью наступления является "уничтожение" группировки, которую Израиль, США и другие страны считают террористической организацией.

По данным СМИ, Вашингтон давил на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для освобождения большего количества заложников ХАМАС и предоставить гуманитарную помощь палестинцам.