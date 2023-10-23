У поліції Німеччині заявляють про брак кадрів для реалізації більш масової депортації нелегалів
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер готується представити план, який передбачає спрощення та прискорення процедур висилки нелегальних мігрантів, однак у поліції кажуть про нестачу кадрів для реалізації цих заходів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rheinische Post.
"У середу я представлю на розгляд уряду наш комплексний законодавчий пакет, спрямований на збільшення кількості та прискорення репатріації мігрантів. Ті, хто не має права залишатися в Німеччині, повинні покинути нашу країну", – сказала Фезер.
Однак ще до того, як німецький уряд розглядатиме запланований пакет заходів, профспілка поліції Німеччини (GdP) попередила про масову нестачу кадрів в оперативних групах.
"Якщо депортацій буде значно більше, федеральній і земельній поліції доведеться залучити значно більше сил, ніж раніше. Ми прямуємо до неймовірного навантаження на поліцію лише через розробку законодавства", – сказав голова профспілки Йохен Копельке.
За його словами, для реалізації цих засобів необхідно ще понад 300 поліцейських.
"Якщо депортацій буде більше, нам знадобиться щонайменше така кількість додаткового особового складу", – підкреслив Копельке.
Раніше канцлер Олаф Шольц заявляв, що для скорочення нелегальної міграції владі доведеться масово депортувати тих, хто не має права залишатися в Німеччині.
Також Шольц казав, що ключовим інструментом у зменшенні напливу мігрантів до Європи є угоди про репатріацію з третіми країнами, та критикував лідерів інших держав за те, що вони борються з проблемою "жорсткою риторикою".
16 жовтня уряд Німеччини запровадив тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією через міграційні проблеми.