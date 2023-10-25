WSJ: Сенатори-республіканці хочуть змінити пакет Байдена щодо України та Ізраїлю 

Республіканці в Сенаті США хочуть внести зміни до запиту адміністрації Байдена про виділення 105 мільярдів доларів на надзвичайні заходи для України, Ізраїлю та Тайваню, а також на управління потоком мігрантів на кордоні США.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

У Конгресі США існує широка двопартійна підтримка допомоги Ізраїлю після терористичної атаки ХАМАС на початку цього місяця. Але деякі республіканці скептично ставляться до нового фінансування для України, тоді як інші хотіли б фінансувати постачання зброї замість гуманітарної допомоги або прямої економічної допомоги українському уряду.

Партії також розходяться у поглядах на те, як реагувати на нелегальну імміграцію, причому республіканці наголошують на посиленні прикордонного контролю.

Лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл заявив, що в цілому підтримує підхід адміністрації до загальної картини, але дав зрозуміти, що планує наполягати на деяких змінах, з акцентом на прикордонній політиці.

"Цілком очевидно, що документ, який було надіслано, є лише певною відправною точкою", – сказав Макконнелл на своїй щотижневій пресконференції у вівторок.

"Ми збираємося пройтись по ньому дуже детально. Як ви можете бачити, серед наших членів є палка зацікавленість щодо того, щоб мати надійне законодавство про безпеку кордонів, і ми збираємось внести й інші зміни", – додав республіканець.

Минулого тижня сенатор Том Коттон, близький союзник Макконнелла, назвав пропозицію адміністрації "мертвою після прибуття". Він заявив, що республіканці в Сенаті візьмуть на себе ініціативу з розробки альтернативного законопроєкту про фінансування, виклавши при цьому деякі з головних проблем, які мають щодо запиту адміністрації.

"Ми не будемо витрачати, наприклад, 3,5 мільярда доларів на задоволення потенційних потреб мешканців Гази", оскільки ці гроші, за його словами, можуть потрапити до рук ХАМАС. Він також заявив, що не підтримає виділення 11,8 млрд доларів на фінансування невійськових витрат українського уряду, а також 4,7 мільярда доларів млрд на житло, транспорт і послуги для затриманих іммігрантів у США, заявивши, що ці гроші краще витратити на депортацію.

Деякі республіканці хочуть, щоб допомога Ізраїлю була відокремлена від допомоги Україні, натякаючи на те, що остання стала політично непопулярною серед виборців їхньої партії та низки республіканських законодавців.

"Сенат повинен проголосувати за допомогу Ізраїлю зараз – саму по собі", – заявив у вівторок сенатор Рік Скотт. "Всі у Вашингтоні знають, що те, що запропонував президент, ніколи не пройде через Палату представників", – додав він.

На тлі спротиву радикальних республіканців, які не хочуть підтримки Києва зброєю, Білий дім у п’ятницю, 20 жовтня, звернувся до Конгресу США із запитом на майже $105 мільярдів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США в одному пакеті.

Цей бюджетний запит до Конгресу США передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка.