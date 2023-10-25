Укр Рус Eng

WSJ: Сенаторы-республиканцы хотят изменить пакет Байдена по Украине и Израилю 

Среда, 25 октября 2023, 08:56

Республиканцы в Сенате США хотят внести изменения в запрос администрации Байдена о выделении почти 105 миллиардов долларов на чрезвычайные меры для Украины, Израиля и Тайваня, а также на управление потоком мигрантов на границе США.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

В Конгрессе США существует широкая двухпартийная поддержка помощи Израилю после террористической атаки ХАМАС в начале этого месяца. Но некоторые республиканцы скептически относятся к новому финансированию для Украины, тогда как другие хотели бы финансировать поставки оружия вместо гуманитарной помощи или прямой экономической помощи украинскому правительству. 

Байден попросил Конгресс о пакете на $105 млрд со средствами для Украины и Израиля

Партии также расходятся во взглядах на то, как реагировать на нелегальную иммиграцию, причем республиканцы настаивают на усилении пограничного контроля.

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что в целом поддерживает подход администрации к общей картине, но дал понять, что планирует настаивать на некоторых изменениях, с акцентом на пограничной политике.

"Совершенно очевидно, что документ, который был направлен, является лишь определенной отправной точкой", – сказал Макконнелл на своей еженедельной пресс-конференции во вторник. 

"Мы собираемся пройтись по нему очень подробно. Как вы можете видеть, среди наших членов есть горячая заинтересованность в том, чтобы иметь надежное законодательство о безопасности границ, и мы собираемся внести и другие изменения", – добавил республиканец.

На прошлой неделе сенатор Том Коттон, близкий союзник Макконнелла, назвал предложение администрации "мертвым по прибытии". Он заявил, что республиканцы в Сенате возьмут на себя инициативу по разработке альтернативного законопроекта о финансировании, изложив при этом некоторые из главных проблем, которые республиканцы имеют в отношении запроса администрации.

"Мы не будем тратить, например, 3,5 миллиарда долларов на удовлетворение потенциальных потребностей жителей Газы", поскольку эти деньги, по его словам, могут попасть в руки ХАМАС. Он также заявил, что не поддержит выделение 11,8 млрд долларов на финансирование невоенных расходов украинского правительства, а также 4,7 миллиарда долларов млрд на жилье, транспорт и услуги для задержанных иммигрантов в США, заявив, что эти деньги лучше потратить на депортацию.

Некоторые республиканцы хотят, чтобы помощь Израилю была отделена от помощи Украине, намекая на то, что последняя стала политически непопулярной среди избирателей их партии и ряда республиканских законодателей.

"Сенат должен проголосовать за помощь Израилю сейчас – саму по себе", – заявил во вторник сенатор Рик Скотт. "Все в Вашингтоне знают, что то, что предложил президент, никогда не пройдет через Палату представителей", – добавил он.

На фоне сопротивления радикальных республиканцев, которые не хотят поддержки Киева оружием, Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился в Конгресс США с запросом на почти $105 миллиардов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США в одном пакете.

Этот бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Байден Израиль Финансовая помощь