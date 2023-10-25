WSJ: Сенаторы-республиканцы хотят изменить пакет Байдена по Украине и Израилю 

Республиканцы в Сенате США хотят внести изменения в запрос администрации Байдена о выделении почти 105 миллиардов долларов на чрезвычайные меры для Украины, Израиля и Тайваня, а также на управление потоком мигрантов на границе США.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

В Конгрессе США существует широкая двухпартийная поддержка помощи Израилю после террористической атаки ХАМАС в начале этого месяца. Но некоторые республиканцы скептически относятся к новому финансированию для Украины, тогда как другие хотели бы финансировать поставки оружия вместо гуманитарной помощи или прямой экономической помощи украинскому правительству.

Партии также расходятся во взглядах на то, как реагировать на нелегальную иммиграцию, причем республиканцы настаивают на усилении пограничного контроля.

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что в целом поддерживает подход администрации к общей картине, но дал понять, что планирует настаивать на некоторых изменениях, с акцентом на пограничной политике.

"Совершенно очевидно, что документ, который был направлен, является лишь определенной отправной точкой", – сказал Макконнелл на своей еженедельной пресс-конференции во вторник.

"Мы собираемся пройтись по нему очень подробно. Как вы можете видеть, среди наших членов есть горячая заинтересованность в том, чтобы иметь надежное законодательство о безопасности границ, и мы собираемся внести и другие изменения", – добавил республиканец.

На прошлой неделе сенатор Том Коттон, близкий союзник Макконнелла, назвал предложение администрации "мертвым по прибытии". Он заявил, что республиканцы в Сенате возьмут на себя инициативу по разработке альтернативного законопроекта о финансировании, изложив при этом некоторые из главных проблем, которые республиканцы имеют в отношении запроса администрации.

"Мы не будем тратить, например, 3,5 миллиарда долларов на удовлетворение потенциальных потребностей жителей Газы", поскольку эти деньги, по его словам, могут попасть в руки ХАМАС. Он также заявил, что не поддержит выделение 11,8 млрд долларов на финансирование невоенных расходов украинского правительства, а также 4,7 миллиарда долларов млрд на жилье, транспорт и услуги для задержанных иммигрантов в США, заявив, что эти деньги лучше потратить на депортацию.

Некоторые республиканцы хотят, чтобы помощь Израилю была отделена от помощи Украине, намекая на то, что последняя стала политически непопулярной среди избирателей их партии и ряда республиканских законодателей.

"Сенат должен проголосовать за помощь Израилю сейчас – саму по себе", – заявил во вторник сенатор Рик Скотт. "Все в Вашингтоне знают, что то, что предложил президент, никогда не пройдет через Палату представителей", – добавил он.

На фоне сопротивления радикальных республиканцев, которые не хотят поддержки Киева оружием, Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился в Конгресс США с запросом на почти $105 миллиардов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США в одном пакете.

Этот бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка.