Поліція Словаччини оголосила про спецоперацію у справі про тероризм

У Словаччині спецпідрозділ поліції проводить оперативні дії, пов’язані зі справою про тероризм, деталі якої поки не розголошують.

Про це словацькі правоохоронці повідомили у середу у Facebook, пише "Європейська правда".

"Національне кримінальне агентство (Департамент Братислави) з самого ранку проводить операцію у справі про кримінальне правопорушення, пов'язане з деякими формами участі в тероризмі", – сказано у повідомленні.

В рамках цієї акції одну особу було затримано як обвинувачену.

Проводять подальші запобіжні заходи, в тому числі обшуки в будинках в окрузі Полтар, у центральній Словаччині.

У розслідуванні цієї злочинної діяльності Національне кримінальне агентство тісно співпрацювало з військовою розвідкою.

Подальшу інформацію пообіцяли надати тоді, коли це дозволить ситуація.

Нагадаємо, очікують, що у середу президентка Словаччини Зузана Чапутова призначить склад нового уряду.

Чапутова погодилася схвалити уряд на чолі з проросійським експрем'єр-міністром Робертом Фіцо якщо він змінить кандидатуру на посаду міністра з питань довкілля.