Полиция Словакии объявила о спецоперации по делу о терроризме

В Словакии спецподразделение полиции проводит оперативные действия, связанные с делом о терроризме, детали которого пока не разглашают.

Об этом словацкие правоохранители сообщили в среду в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Национальное уголовное агентство (Департамент Братиславы) с самого утра проводит операцию по делу об уголовном правонарушении, связанном с некоторыми формами участия в терроризме", – говорится в сообщении.

В рамках этой акции один человек был задержан в качестве обвиняемого.

Проводят дальнейшие меры пресечения, в том числе обыски в домах в округе Полтар, в центральной Словакии.

В расследовании этой преступной деятельности Национальное уголовное агентство тесно сотрудничало с военной разведкой.

Дальнейшую информацию пообещали предоставить тогда, когда это позволит ситуация.

Напомним, ожидается, что в среду президент Словакии Зузана Чапутова назначит состав нового правительства.

Чапутова согласилась одобрить правительство во главе с пророссийским экс-премьер-министром Робертом Фицо если он изменит кандидатуру на должность министра по вопросам окружающей среды.