Польша проведет военные учения у границы с Беларусью и Россией

Польские вооруженные силы проведут военные учения под названием ŻUBR-23 вблизи границы с Беларусью и Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Главное командование Вооруженных сил Польши.

Целью учений является укрепление сотрудничества войска с местными администрациями, а также проверка боеспособности подразделений.

Учения будут проходить на территории Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств.

На территории этих воеводств во время учений будут перемещаться военнослужащие и техника, также в некоторых местах оборудуют огневые точки.

В сотрудничестве с местными службами проведут проверку систем оповещения.

Польскую армию будут поддерживать полиция и пожарная служба.

Напомним, 16 октября НАТО начал запланированные ежегодные ядерные учения Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень") с участием до шести десятков единиц авиации от 13 государств-членов.