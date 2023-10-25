Польша проведет военные учения у границы с Беларусью и Россией
Польские вооруженные силы проведут военные учения под названием ŻUBR-23 вблизи границы с Беларусью и Россией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Главное командование Вооруженных сил Польши.
Целью учений является укрепление сотрудничества войска с местными администрациями, а также проверка боеспособности подразделений.
Учения будут проходить на территории Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств.
На территории этих воеводств во время учений будут перемещаться военнослужащие и техника, также в некоторых местах оборудуют огневые точки.
В сотрудничестве с местными службами проведут проверку систем оповещения.
Польскую армию будут поддерживать полиция и пожарная служба.
Напомним, 16 октября НАТО начал запланированные ежегодные ядерные учения Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень") с участием до шести десятков единиц авиации от 13 государств-членов.