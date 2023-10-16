НАТО починає щорічні навчання з ядерного стримування

Північноатлантичний Альянс у понеділок розпочинає заплановані щорічні ядерні навчання Steadfast Noon ("Непохитний полудень") за участі до шести десятків одиниць авіації від 13 держав-членів.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосили в пресслужбі НАТО.

В Альянсі підкреслюють, що навчання Steadfast Noon є "плановим тренувальним заходом, який проводять щорічно вже понад десять років".

Цьогоріч до маневрів над Італією, Хорватією і Середземним морем залучать різні типи літаків, зокрема сучасні винищувачі і американські бомбардувальники B-52, які прилетять зі Сполучених Штатів.

У навчаннях Steadfast Noon беруть участь винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але не застосовуються бойові бомби. НАТО підкреслює, що маневри відбуваються "щонайменше за 1000 кілометрів від кордонів Росії" та "не пов'язані з поточними світовими подіями".

Навчання, як очікують, триватимуть до 26 жовтня.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Steadfast Noon допоможуть забезпечити "надійність, ефективність і безпеку" ядерних сил стримування Альянсу.

"Вони надсилають чіткий сигнал про те, що НАТО захищатиме й оборонятиме усіх членів Альянсу", – додав він тоді.

Столтенберг також назвав безвідповідальними погрози Москви відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань, та зазначив, що змін у розгортанні російських ядерних сил не було.