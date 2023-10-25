С начала войны Молдова выдала 35 украинцев, которые незаконно пересекли границу

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, Молдова выдала украинским пограничникам 35 граждан Украины, которые незаконно перешли госграницу и оказались на молдавской территории.

Эту информацию подтвердили NеwsMaker в Госпогранслужбе Украины, сообщает "Европейская правда".

Также в ведомстве отметили, что передача и прием граждан между Молдовой и Украиной осуществляется на основании соглашения между правительствами обеих стран о реадмиссии лиц, который был заключен в 2017 году.

С начала российского вторжения Украина объявила военное положение, согласно которому мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещен выезд из страны, кроме нескольких исключений.

Напомним, в сентябре пограничная полиция Молдовы задержала 11 мужчин-украинцев, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.

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