Северная Македония усилит свой военный контингент в Косово

Северная Македония увеличит численность контингента страны в составе миротворческой миссии НАТО в частично признанном Косово (KFOR).

Соответствующее решение правительство страны приняло во вторник, сообщает "Европейская правда".

Вооруженные силы Северной Македонии, постановила исполнительная власть, отправят в Косово дополнительный взвод в составе 35 военнослужащих.

Такое решение Скопье приняло "на основе рекомендаций военных чиновников НАТО", а также в консультациях со странами-участницами инициативы сотрудничества в сфере обороны, призванной укрепить обороноспособность Косово.

Таким образом, северомакедонский контингент в составе KFOR будет насчитывать 101 военнослужащего. Ожидается, что он будет находиться в Косово с ноября 2023 по май 2024 года.

KFOR, в состав которых входят миротворцы из 27 стран, находятся в Косово с июня 1999 года, в основном с легким вооружением и транспортными средствами.

В сентябре на севере Косово произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

В ответ на это НАТО усилил миротворческие силы в Косово, привлекая дополнительных военнослужащих из Великобритании и Румынии и направив им тяжелое вооружение.

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